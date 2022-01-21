Лавров назвал лживыми документы Госдепа о дезинформации со стороны России Фото: Михаил ФРОЛОВ

Документы о якобы дезинформации со стороны России, подготовленные Госдепартаментом Соединенных Штатов к встрече в Женеве, являются лживыми, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Эти бумаги, которые Госдепартамент специально готовил к сегодняшней встрече, – их читать невозможно. Реакция уже последовала. Там достаточно полистать и наугад открыть любую страницу, чтобы убедиться, что все написанное там не выдерживает никакого критического анализа. В большинстве случаев это чистая ложь», – сказал глава МИД РФ по итогам переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Напомним, беседа по гарантиям безопасности в Европе между Лавровым и Блинкеном состоялась в пятницу, 21 января. Накануне госсекретарь США заявил, что не ожидает «никакого прорыва» от предстоящих переговоров, а также сказал, что не привезет в Женеву письменный ответ на сделанные Россией предложения по безопасности.

Как писал сайт kp.ru, ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова назвала публикацию Госдепа США о российской дезинформации по Украине «нечеловеческой ложью».