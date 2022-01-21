Лавров сообщил, что США готовы содействовать реализации Минских соглашений Фото: Алексей БУЛАТОВ

Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен подтвердил готовность Вашингтона содействовать реализации Минских соглашений по Донбассу, сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Мы считаем, что украинский вопрос требует пристального внимания. Но не стоит сводить к этому вопросу всю архитектуру европейской безопасности. Блинкен сказал, что они готовы содействовать в Минских договоренностях», – сказал глава МИД РФ по итогам переговоров с главой Госдепа США.

По словам Лаврова, на встрече в Женеве американцы пытались акцентировать внимание России именно на Украине. Дипломат отметил, что Москву беспокоит не столько заявления о вымышленном вторжении РФ, сколько «накачивание» Киевом оружием и направление на Украину военных инструкторов.

Как писал сайт kp.ru, ранее Лавров заявил, что Россия не возражает против участия США в урегулировании украинского кризиса. При этом министр уточнил, что условием такого участия должно быть побуждение Вашингтоном Киева к выполнению Минских соглашений.