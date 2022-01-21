Лавров назвал полезными переговоры с Блинкеном в Женеве Фото: REUTERS

Разговор с государственным секретарем США Энтони Блинкеном в Женеве был полезным и откровенным, считает министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Я сказал все, о чем мы сегодня говорили, что мы сегодня обсуждали, и на чем мы завершили наш полезный и откровенный разговор. Я не могу говорить, что мы на правильном пути или не на правильном пути. Мы это поймем, когда получим американскую реакцию на бумаге на все пункты наших предложений», – сказал глава российского МИД по итогам переговоров с Блинкеном.

Напомним, беседа по гарантиям безопасности в Европе между Лавровым и Блинкеном состоялась в пятницу, 21 января. Накануне госсекретарь США заявил, что не ожидает «никакого прорыва» от предстоящих переговоров, а также сказал, что не привезет в Женеву письменный ответ на сделанные Россией предложения по безопасности.

Как писал сайт kp.ru, ранее замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Москве придется принять серьезные политические решения, если ответ Вашингтона и НАТО по гарантиям безопасности в Европе будет разочаровывающим.