Блинкен: США ждут, что Россия сможет впечатлить нас по иранскому вопросу

Госсекретарь США Энтони Блинкен Фото: REUTERS

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон ждет от России "впечатляющих" результатов по решению иранского вопроса. Об этом он рассказал в пятницу, 21 января, в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с главой российского МИД Сергеем Лавровым в Женеве.

На данный момент официальной даты окончания переговоров о возобновлении иранской сделки нет. Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по этой теме был заключен в 2015 году Ираном с "группой шести", среди которых, в том числе, США и Россия. План предусматривал поэтапное снятие экономических санкций с Тегерана в обмен на сворачивание его ядерной программы и допуск экспертов МАГАТЭ для контроля за вооружением. Но из-за выходе из соглашения по инициативе США в 2018 году иранская сделка была приостановлена.

Как отметил Блинкен, в США рассчитывают, что Россия сможет, используя свои возможности, "впечатлить" Вашингтон по иранскому вопросу.

"Мы надеемся, что Россия использует те возможности, которые предоставляют ее отношения с Ираном, чтобы впечатлить нас по иранскому вопросу", - сказал госсекретарь США.

Как ранее писал сайт kp.ru, политика Североатлантического альянса в итоге приведет к распаду НАТО, заявил президент Ирана Ибрахим Раиси, выступая в Государственной думе. Накануне он прибыл в Россию для переговоров с президентом Владимиром Путиным.