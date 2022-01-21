Лукашенко заявил, что Западу «лучше не связываться» с Союзным государством

Лукашенко предостерег западные страны от нападения на Союзное государство. Фото: REUTERS

Александр Лукашенко заявил, что западным странам стоит воздержаться от попыток напасть на Союзное государство. Об этом белорусский президент сказал в пятницу 21 января.

Лукашенко подчеркнул, что ни Россия, ни Белоруссия не хотят войны, однако нацелены на защиту своих рубежей.

«Мы выстраиваем свою безопасность исходя из того, чтобы оборонять наши рубежи, чтобы защититься», - цитирует Александра Лукашенко БЕЛТА.

Белорусский президент подчеркнул, что в случае агрессии против Союзного государства Белоруссия и Россия «ломанут так, что мало не покажется». Он предупредил, что западным странам не стоит «дёргать» Союзное государство.

«С нами не надо связываться. Нас невозможно победить. И по духу мы люди такие, что невозможно победить, и по территории: от Бреста до Владивостока - уже многие пробовали, мы помним. Чем закончилось - понятно. Поэтому не надо нас дергать. Мы никому в огород не лезем, у нас достаточно земли. Дай бог ее удержать и освоить. Вот наши цели. Но еще раз повторяю, если кто-то не вразумил: мало не покажется. Я не угрожаю, я просто предупреждаю: упаси вас господь!», - резюмировал президент Белоруссии.

Ранее Лукашенко заявил о непредсказуемости руководства Украины, которым управляют извне. Подробности здесь на kp.ru.