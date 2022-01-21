Блинкен рассказал о методах помощи США Украине

Госсекретарь США Энтони Блинкен Фото: REUTERS

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон оказывает Украине помощь разными методами. На вопрос о том, как это происходит, он ответил в пятницу, 21 января, в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с главой российского МИД Сергеем Лавровым.

"Мы помогаем Украине тем, что предупреждаем Россию о возможных последствиях агрессии, тем, что поставляем ей оборонительные системы и тем, что укрепляем восточно-европейский фланг НАТО", - пояснил Блинкен.

Россия же, по его мнению, должна убедить мир в том, что не намерена идти по пути эскалации ситуации вокруг Украины. Для этого, заявил Блинкен, она должна отвести свои войска от границ.

"Если Россия хочет начать убеждать мир в том, что она не имеет агрессивных намерений в отношении Украины, хорошим началом будет деэскалация и отвод войск от украинских границ, а также участие в дипломатии и диалоге, чем мы сегодня занимались", - заявил Блинкен на пресс-конференции.

Как ранее писал сайт kp.ru, президент Соединенных Штатов Джо Байден готов провести новую встречу с российским лидером Владимиром Путиным, заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен.