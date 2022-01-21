Блинкен подтвердил готовность Байдена к новой встрече с Путиным Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Соединенных Штатов Джо Байден готов провести новую встречу с российским лидером Владимиром Путиным, заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен.

«Если встреча, взаимодействие для продвижения дел и разговор двух президентов будут казаться полезными и продуктивными,…если мы и Россия решим, что лучший способ разрешить проблему – это через диалог между ними, мы точно готовы это сделать», – сказал глава Госдепартамента США на пресс-конференции.

Как писал сайт kp.ru, ранее Байден не исключил личную встречу с Путиным.

Напомним, 7 декабря 2021 лидеры России и США провели переговоры по видеосвязи. Главы государств говорили об Украине, «российской угрозе вторжения» на ее территорию, гарантиях для России, исключающих расширение НАТО в восточном направлении.

За сутки до Нового года состоялся почти часовой телефонный разговор президентов России и США. Как потом рассказал помощник главы российского государства Юрий Ушаков, беседа глав двух стран прошла в деловом ключе, оба очень серьезно подошли к обсуждению важных тем.