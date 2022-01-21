Генпрокуратура Украины обжаловала решение киевского суда о мере пресечения Порошенко Фото: REUTERS

Офис генерального прокурора Украины подал апелляционную жалобу не решение Печерского суда Киева об избрании бывшему президенту страны Петру Порошенко меры пресечения в виде личного обязательства.

«Офисом генерального прокурора внесена апелляционная жалоба на решение суда о применении меры пресечения в отношении подозреваемого – народного депутата и пятого президента Украины – в виде личного обязательства», – сообщается на сайте украинской Генпрокуратуры.

Как заявили в ведомстве, прокуроры будут настаивать на взятии Порошенко под стражу. Как альтернативу в Генпрокуратуре рассматривают внесение залога в размере миллиарда гривен.

Напомним, Печерский районный суд Киева не стал арестовывать Порошенко, избрав ему меру пресечения в виде личного обязательства и обязав сдать паспорта для выезда за границу. Экс-президент Украины заявил, что решение суда мешает его внутриполитической работе и он намерен обжаловать его.