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В мире21 января 2022 14:36

Генпрокуратура Украины обжаловала решение киевского суда о мере пресечения Порошенко

Прокуроры будут настаивать на взятии эполитика под стражу
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
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Генпрокуратура Украины обжаловала решение киевского суда о мере пресечения Порошенко

Генпрокуратура Украины обжаловала решение киевского суда о мере пресечения Порошенко

Фото: REUTERS

Офис генерального прокурора Украины подал апелляционную жалобу не решение Печерского суда Киева об избрании бывшему президенту страны Петру Порошенко меры пресечения в виде личного обязательства.

«Офисом генерального прокурора внесена апелляционная жалоба на решение суда о применении меры пресечения в отношении подозреваемого – народного депутата и пятого президента Украины – в виде личного обязательства», – сообщается на сайте украинской Генпрокуратуры.

Как заявили в ведомстве, прокуроры будут настаивать на взятии Порошенко под стражу. Как альтернативу в Генпрокуратуре рассматривают внесение залога в размере миллиарда гривен.

Напомним, Печерский районный суд Киева не стал арестовывать Порошенко, избрав ему меру пресечения в виде личного обязательства и обязав сдать паспорта для выезда за границу. Экс-президент Украины заявил, что решение суда мешает его внутриполитической работе и он намерен обжаловать его.