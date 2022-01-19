Суд не стал арестовывать Порошенко

Суд в Киеве избрал Порошенко меру пресечения в виде личного обязательства Фото: REUTERS

Печерский райсуд Киева не стал арестовывать бывавшего президента Украины Петра Порошенко, избрав меру пресечения в виде личного обязательства и обязав сдать паспорта для выезда за границу.

Порошенко заявил, что решение суд мешает его внутриполитической работе и он намерен обжаловать его.

Напомним, самолет с Порошенко на борту прибыл на Украину из Варшавы в минувший понедельник, 17 января, когда состоялось заседание суда. Однако позже суд о мере пресечения экс-президенту незалежной перенесли на 19 января. Как писал сайт kp.ru, при вылете из варшавского аэропорта им. Фредерика Шопена, политик сказал, что не опасается ареста в Киеве, заявив, что на его стороне народ незалежной.

Порошенко покинул Украину на фоне обвинений в госизмене по делу о поставках угля с Донбасса. Сотрудники Государственное бюро расследований опубликовали видеозапись, на которой видно, как бывший украинский лидер скрылся бегством от вручения ему повестки на допрос.