Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
-5°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Экономика21 января 2022 14:46

Курс биткоина упал ниже 38 тысяч долларов

Накануне Центробанк предложил полностью запретить выпуск и оборот криптовалют на территории России
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Курс биткоина упал ниже 38 тысяч долларов

Курс биткоина упал ниже 38 тысяч долларов

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Курс биткоина в пятницу, 21 января, упал более чем на 10%. По состоянию на 15:40 по московскому времени он торговался на уровне 37 тысяч 757 долларов, следует из данных торговой площадки Coindesk.

На 15:55по московскому времени курс биткоина был 38 тысяч 016 доллара (падение 9,55%).

Как писал сайт kp.ru, накануне Банк России предложил полностью запретить выпуск, майнинг и оборот криптовалют на территории страны. Регулятор призвал внести изменения в законодательство и ввести запрет на организацию выпуска и выпуск, организацию обращения криптовалюты, на вложения финансовых организаций в криптовалюты, на использование российских финансовых посредников для осуществления операций с криптовалютами и на майнинг криптовалют.

Центробанк считает, что распространение криптовалют создают угрозу для граждан, для граждан, финансовой стабильности и экономической безопасности.