Курс биткоина упал ниже 38 тысяч долларов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Курс биткоина в пятницу, 21 января, упал более чем на 10%. По состоянию на 15:40 по московскому времени он торговался на уровне 37 тысяч 757 долларов, следует из данных торговой площадки Coindesk.

На 15:55по московскому времени курс биткоина был 38 тысяч 016 доллара (падение 9,55%).

Как писал сайт kp.ru, накануне Банк России предложил полностью запретить выпуск, майнинг и оборот криптовалют на территории страны. Регулятор призвал внести изменения в законодательство и ввести запрет на организацию выпуска и выпуск, организацию обращения криптовалюты, на вложения финансовых организаций в криптовалюты, на использование российских финансовых посредников для осуществления операций с криптовалютами и на майнинг криптовалют.

Центробанк считает, что распространение криптовалют создают угрозу для граждан, для граждан, финансовой стабильности и экономической безопасности.