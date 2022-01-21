Google грозит штраф в 4 млн рублей за отказ удалить запрещенную в России информацию

С начала 2021 года суд систематически штрафует Google за неудаление запрещенной в РФ информации Фото: REUTERS

Американской компании Google грозит очередной штраф за отказ удалить запрещенный в России контент. Как сообщают в пресс-службе Таганского суда, по очередному делу по этой статье компании, возможно, придется выплатить сумму до 4 миллионов рублей.

Отмечается, что Роскомнадзор составил против Google очередной административный материал на основании протокола об административных нарушениях. Судебное заседание по очередному делу назначено на 10:00 17 февраля.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на представителей суда, юридическое лицо может быть оштрафовано на сумму до 4 миллионов рублей. Это может стать очередным штрафом для Google, против которого за все время было составлено 16 протоколов за неудаление запрещенной информации.

Как ранее писал сайт kp.ru, компаниям Meta Platforms, которая владеет соцсетями Facebook и Instagram, оспорила назначение оборотного штрафа в размере около 2 млрд рублей, наложенный за неудаление запрещенной на территории России информации.