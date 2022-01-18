Meta оспорила назначение оборотного штрафа за неудаление запрещенного контента Фото: REUTERS

Компаниям Meta Platforms, которая владеет соцсетями Facebook и Instagram, оспорила назначение оборотного штрафа в размере около 2 млрд рублей, наложенный за неудаление запрещенной на территории России информации. Об этом сообщила пресс-секретарь Таганского суда Москвы Зульфия Гуринчук.

«В суд поступила апелляционная жалоба», - приводит РИА Новости слова пресс-секретарь, которая уточнила, что дата рассмотрения жалобы пока не назначена.

Напомним, в декабре 2021 года Мировой суд в Москве назначил оборотный штраф компании Google в размере 7,2 млрд рублей за систематическое неудаление запрещенного на территории России контента. Через несколько часов суд назначил второй оборотный штраф за неудаление запрещенной в России информации Meta Platforms. Размер штрафа составил 1,99 млрд рублей.