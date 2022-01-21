Мишустин поручил перевести работу федеральных органов власти на «удаленку» Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Председатель правительства России Михаил Мишустин поручил по максимум перевести работу федеральных органов власти в дистанционный формат.

«С 21 января обеспечить максимально возможный перевод совещаний вице-премьеров, аппарата правительства, а также федеральных министерств и ведомств, их территориальных подразделений и подведомственных организаций в дистанционный формат», – сообщается на сайте кабинета министров.

В другом поручении главы правительства говорится о максимально возможном переводе на удаленный режим работы сотрудников аппарата правительства, федеральных органов власти и Аналитического центра при кабмине. Оно также вступает в силу с пятницы, 21 января. Решения премьер-министра связаны с распространением омикрон-штамма коронавируса.

Как писал сайт kp.ru, ранее Минздрав РФ выпустил рекомендации для россиян в связи с распространением штамма коронавируса «Омикрон». Специалисты ведомства посоветовали гражданам минимизировать посещение мест с большим количеством людей. А при необходимости выходить на улицу и в общественные места – носить маски или респираторы. Также в Минздраве напомнили о важности тщательного мытья рук.