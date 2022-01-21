ФМБА подало заявку на регистрацию вакцины от коронавируса «Конвасэл» Фото: Павел МАРТИНЧИК

Научно исследовательский институт вакцин и сывороток Федерального медико-биологического агентства подал заявку на регистрацию вакцины от коронавирусной инфекции «Конвасэл».

«Торговое наименование: «Конвасэл», вакцина субъединичная рекомбинантная для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2», – сказано в реестре лекарственных средств Министерства здравоохранения России.

Напомним, «Конвасэл» – разработка Санкт-Петербургского НИИ вакцин и сывороток ФМБА России. Доклинические исследования препарата закончились в июне 2021 года, они доказали безопасность, иммуногенность и защитный потенциал вакцины.

Как писал сайт kp.ru, ранее глава ФМБА Вероника Скворцова заявляла, что «Конвасэл» могут зарегистрировать в России в первом квартале 2022 года. По ее словам, цех рекомбинантных препаратов, созданный на базе Санкт-Петербургского института вакцин и сывороток, позволит выпускать до 30 миллионов доз вакцины в год, а также обладает возможностью быстро осуществить перепрофилизацию в случае необходимости.