Кудрин призвал создать в России несколько крупных агломераций в противовес Москве

Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин заявил, что в России необходимо создать крупные агломерации, способные конкурировать с Москвой и соответствующие международному уровню. По его оценке, таковыми могли бы стать Екатеринбург, Поволжье, Краснодар и Ростов.

"Судьбу, в том числе и России, будут решать крупные агломерации, которые будут примерно соответствовать международному уровню влияния на мировую повестку… У нас в России сейчас Москва – единственный центр, который может соответствовать такому мировому уровню", - заявил Кудрин.

Председатель Счетной палаты отметил, что пока до такого уровня не дотягивает даже Санкт-Петербург. Но у многих российских городов есть потенциал для этого. Среди подобных Кудрин назвал Екатеринбург, Поволжье, Краснодар и Ростов, вокруг которых могут быть созданы крупные агломерации. Также есть шансы у Новосибирска и Томска, считает политик.

Как ранее писал сайт kp.ru, уровень жизни в современной России примерно на 20% выше, чем был в СССР перед распадом Советского Союза, заявил глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.