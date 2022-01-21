Пресс-секретарь Зеленского объяснил слова украинского президента о Харькове и России

Президент Украины Владимир Зеленский Фото: REUTERS

Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров прокомментировал слова Владимира Зеленского о том, что Россия якобы может оккупировать Харьков. Как пояснил представитель главы государства, "это просто был гипотетический сценарий".

О возможном "вторжении РФ" Зеленский заявил накануне в интервью The Washington Post. Президент сказал, что это может произойти под предлогом защиты русскоязычного населения и, в таком случае, якобы "может быть оккупированным Харьков".

Сергей Никифоров, комментируя это высказывание, отметил, что слова Зеленского не нуждаются в разъяснениях. По его словам, президент говорил исключительно гипотетически и не имел ввиду, что Харьков будет оккупирован.

"Я думаю, тиражирующие не читали текст интервью, а выдергивают эту фразу. Мне кажется, этот абзац самодостаточен и не нуждается в разъяснениях. Я думаю, что президент размышлял о том, если, допустим, будет эскалация, какой бы она могла быть. Это был просто пример, гипотетический сценарий. То есть он не имел в виду, что Харьков будет оккупирован", - цитирует Никифорова издание "НВ".

Как ранее писал сайт kp.ru, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия никогда не угрожала украинскому народу и предложил задуматься над словами украинского президента Владимира Зеленского о том, что люди, ощущающие себя русскими, должны убраться из Киева в Россию.