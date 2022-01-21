Лавров предупредил Блинкена о серьезных последствиях освоения территории Украины Фото: REUTERS

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече в Женеве с госсекретарем США Энтони Блинкеном предупредил его о серьезных последствиях дальнейшего освоения территории Украины. Об этом сообщается в комментарии МИД РФ по итогам переговоров главы внешнеполитических ведомств.

«До Блинкена четко доведено, что дальнейшее игнорирование законных озабоченностей Российской Федерации, связанных в первую очередь с продолжающимся военным освоением Соединенными Штатами и их натовскими союзниками территории Украины на фоне масштабного развертывания сил и средств альянса вблизи наших границ, будет иметь самые серьезные последствия. Этого можно избежать, если Вашингтон позитивно отреагирует на наши проекты соглашений по гарантиям безопасности, письменную постатейную реакцию американской стороны на которые мы ожидаем получить на следующей неделе», – сказано на сайте российского МИД.

В ходе встречи стороны акцентировали внимание на внутриукраинском конфликте, отмечается в сообщении. Лавров и Блинкен согласились с необходимостью «скорейшего и полноформатного выполнения» Киевом «Комплекса мер», в том числе налаживание прямого диалога с Донбассом. Также сообщается, что главы МИД РФ и Госдепартамента США констатировали неудовлетворительное состояние отношений между Москвой и Вашингтоном.

Напомним, беседа по гарантиям безопасности в Европе между Лавровым и Блинкеном состоялась в пятницу, 21 января. Министр иностранных дел России назвал переговоры с главой Госдепа в Женеве полезными.