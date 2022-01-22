На Украине ввели санкции против российского дизайнера Артемия Лебедева

Зеленский ввел санкции против российского дизайнера. Фото: пресс-служба президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский 21 января ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о персональных санкциях против российского дизайнера и известного блогера Артемия Лебедева.

«Ввести решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 30 декабря 2021 года «О применении и отмене персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)», - говорится в указе лидера Незалежной, опубликованном на сайте офиса главы государства.

К документу прилагается перечень людей, внесенных в санкционный список Киева, среди них упоминается «Лебедев Артемий Андреевич (Lebedev Artemii Andreevich), родился 13 февраля 1975 года […] гражданин Российской Федерации, арт-директор студии «Студия Артемия Лебедева».

Ограничительные меры, в частности, предусматривают блокирование активов – «временное ограничение права лица пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом», а также «предотвращение выведения капиталов за пределы Украины», действовать они будут пять лет.

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