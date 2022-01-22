Постпред США в ООН: Россия не станет перекрывать газ Европе из-за санкций

Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд Фото: REUTERS

Американский постпред при ООН Линда Томас-Гринфилд убеждена, что Россия не станет перекрывать газ Европе из-за санкций, которые в случае эскалации ситуации на границе с Украиной грозились ввести Соединенные Штаты и Евросоюз.

«Наш план состоит в том, чтобы тесно работать с союзниками для их поддержки в случае любых действий, которые могут быть предприняты против них, включая возможность действий России по газопроводу. Однако, по моему мнению, это в равной степени нанесло бы ущерб и России, так что это было бы не в их интересах перекрывать европейцам доступ к газопроводу», - заявила Томас-Гринфилд в интервью итальянскому телеканалу Rai.

Напомним, как писал сайт kp.ru, на пресс-конференции 20 января президент США Джо Байден заявил, что в случае эскалации ситуации вокруг Украины Россию ожидают санкции, которых ранее наша страна «никогда не видела». По его словам, если Москва «совершит этот шаг», будут введены такие строгие ограничения, что это станет для России «катастрофой».

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