Глава ВМС ФРГ заявил, что Крым никогда не вернется в состав Украины Фото: REUTERS

Глава Военно-морских сил Германии вице-адмирал Кай-Ахим Шенбах заявил, что Крым никогда не вернется в состав Украины.

«Крымского полуострова нет, он никогда не вернется... это факт», - сказал глава ВМС Германии, выступая на конференции индийского института оборонных исследований Манохара Паррикара, комментируя ситуацию в незалежной.

Напомним, Крым вернулся в состав России в результате референдума, который состоялся 16 марта 2014 года, когда подавляющее большинство крымчан проголосовали за воссоединение полуострова с Российской Федерацией.

Как писал сайт kp.ru, 10 января бывший министр обороны Украины Анатолий Гриценко призвал президента Украины Владимира Зеленского перестать «морочить себе голову», заявив, что украинским властям нужно отказаться от идеи возвращения Крыма и Донбасса незалежной. Как заявил экс-глава военного ведомства, главным аргументом является то, что до 80% людей в Донбассе хотят в Россию. По его словам, в этом регионе царит «русский дух».