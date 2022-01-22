Дерматолог назвала симптом коронавируса, заметный на коже Фото: Светлана Макеева

Коронавирусная инфекция способна вызывать у человека обострение кожных заболеваний. Об этом сообщила врач-онкодерматолог Екатерина Вертиева, отметив, что при штаммах «омикроне» или «дельте» могут наблюдаться абсолютно одинаковые дерматологические симптомы.

По словам специалиста, так называемая токсическая эритема чаще всего проявляется при коронавирусе. «Это появление распространенных синюшных пятен на коже. Возможно поражение слизистых полости рта, то есть появление пузырей во рту, но это редко. В основном это синюшные пятна на коже», - рассказала эксперт в интервью «Москве 24».

Вторым по распространённости среди дерматологических симптомов врач назвала крапивницу. Однако, как отметила дерматолог, встречаются и другие проявления, среди которых витилиго, псориаз, атопический дерматит, а в редких случаях пациенты с COVID-19 могут столкнуться с васкулитом - поражением сосудов кожи.

Напомним, ранее переболевший «омикроном» врач рассказал об отличии симптомов нового штамма от других, отметив, что у нового штамма сократился инкубационный период.