Мошенники начали обманывать россиян-инвесторов. Названы главные схемы

Сбербанк предупредил о распространенных схемах обмана инвесторов Фото: REUTERS

Сайты с предложениями по проверке брокеров, советы в закрытых Telegram-каналах, и звонки якобы от сотрудников Мосбиржи представляют из себя распространенные схемы обмана физлиц-инвесторов. Об этом предупреждают в Сбербанке.

«Вас приглашают в закрытый Telegram-канал, где манипуляторы призывают покупать акции, которые скоро "взлетят". Инвесторы следуют совету - курс актива растет. Мошенники продают свои акции на пике стоимости. Затем курс падает, а инвесторы, которые купили дорогие акции, теряют деньги», - приводит РИА Новости объяснение Сбербанка.

В банке напоминают, что инвестиции с предложением о больших доходах всегда является большим риском, а доверять стоит информации только из проверенных источников. Как отмечается, для помощи с инвестициями лучше обратиться к профессиональным советникам, перечень которых приведен на сайте Центробанка.

Другой популярной схемой обмана назвали звонки от якобы сотрудников Мосбиржи с выгодным предложением купить высокодоходные акции. В банке напомнили, что ни в коем случае не нужно переводить деньги по реквизитам от незнакомцев, а сотрудники Мосбиржи никогда не звонят инвесторам.

Напомним, накануне юрист предупредил о новой схеме мошенничества под предлогом инвестиций. Как писал сайт kp.ru, для поиска жертв злоумышленники создают специальные сайты.