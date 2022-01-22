Мишустин поручил ФАС проверить обоснованность цены ПЦР-тестов на коронавирус

Михаил Мишустин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Премьер-министр России Михаил Мишустин дал поручение Федеральной антимонопольной службе (ФАС) проверить обоснованность стоимости ПЦР-тестов на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщается на сайте правительства.

Отмечается, что кабмин приступает к реализации плана дополнительных мер для борьбы с распространением нового штамма коронавируса «омикрон» и подготовки системы здравоохранения для помощи заразившимся коронавирусной инфекции.

Согласно данным, представленным на сайте, документ обсуждался на расширенном заседании Координационного совета по борьбе с распространением COVID-19, которое состоялось в минувший вторник, 18 января. Руководители российских регионов по поручению главы правительства должны обеспечить исполнение плана и взять эту работу под личный контроль.

«Поручение касается обоснованности стоимости ПЦР-исследований на наличие COVID-19. Провести проверку цен поручено Федеральной антимонопольной службе», - говорится в заявлении, где уточняется, что срок исполнения поручения – 1 февраля текущего года.

Напомним, ранее Мишустин заявил, что правительство направит 20 млрд рублей на лекарства для больных коронавирусом, поручив внимательно контролировать наличие и распределение препаратов.