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В мире22 января 2022 7:42

Рогозин сделает запрос главе NASA из-за отказа США выдать визу российскому космонавту

Николай Чуб должен был принять участие в тренировке в Космический центр имени Линдона Джонсона
Елена ГИЛЬМАНОВА
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Дмитрий Рогозин

Дмитрий Рогозин

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил о намерении запросить позицию главы NASA Билла Нельсона по отказу США выдать визу российскому космонавту Николаю Чубу для поездки на тренировки в Космический центр имени Линдона Джонсона.

«А вот это совсем не дело. Запрошу позицию главы NASA по этому инциденту», - написал глава Роскосмоса на своей странице в Twitter.

Напомним, США без объяснения причины отказались выдать визу российскому космонавту «Роскосмоса», который должен был принять участие в тренировках в Космическом центре имени Линдона Джонсона. Как сообщалось, подготовка проходит вне зависимости от того, на каком именно корабле будет лететь экипаж. Николай Чуб является членом дублирующего состава экипажа экспедиции МКС-68, полет которой планируется на сентябрь текущего года.