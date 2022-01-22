Захарова сравнила статьи DW с немецкой пропагандой времен Второй мировой войны Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала сообщения о спонсируемом из немецкого бюджета «пропагандистского ресурса» Deutsche Welle.

«Ассоциативно поняла, что мне это всё напоминает. Полистала материалы о немецкой пропаганде времён Второй мировой. Может, они не специально, просто, как говорится, «руки помнят»?», - написала дипломат на своей странице в Telegram.

Захарова также поинтересовалась, как работу DW оценит Союз журналистов Германии, «ведь кто-то должен дать этому оценку, раз немецкое правительство и общественные организации так рьяно защищают медиа ряды от пропаганды».

Напомним, ранее Захарова прокомментировала публикацию русскоязычной службы DW о вручении Нобелевской премии мира главному редактору «Новой газеты» Дмитрию Муратову, отметив, что она смеялась до слез от формулировки «не все в России поддержали решение комитета».