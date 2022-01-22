Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
-5°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Политика22 января 2022 9:20

Захарова сравнила статьи DW с немецкой пропагандой времен Второй мировой войны

Дипломат прокомментировала сообщения о спонсируемом из бюджета Германии ресурсе
Елена ГИЛЬМАНОВА
Елена ГИЛЬМАНОВА
Комментарии (16)Комментарии (16)(16)
Захарова сравнила статьи DW с немецкой пропагандой времен Второй мировой войны

Захарова сравнила статьи DW с немецкой пропагандой времен Второй мировой войны

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала сообщения о спонсируемом из немецкого бюджета «пропагандистского ресурса» Deutsche Welle.

«Ассоциативно поняла, что мне это всё напоминает. Полистала материалы о немецкой пропаганде времён Второй мировой. Может, они не специально, просто, как говорится, «руки помнят»?», - написала дипломат на своей странице в Telegram.

Захарова также поинтересовалась, как работу DW оценит Союз журналистов Германии, «ведь кто-то должен дать этому оценку, раз немецкое правительство и общественные организации так рьяно защищают медиа ряды от пропаганды».

Напомним, ранее Захарова прокомментировала публикацию русскоязычной службы DW о вручении Нобелевской премии мира главному редактору «Новой газеты» Дмитрию Муратову, отметив, что она смеялась до слез от формулировки «не все в России поддержали решение комитета».