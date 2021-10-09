Захарову до слез насмешила публикация DW о Нобелевской премии Дмитрию Муратову

Мария Захарова Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Мария Захарова прокомментировала публикацию русскоязычной службы DW о вручении Нобелевской премии мира главному редактору "Новой газеты" Дмитрию Муратову.

По ее словам, она смеялась до слез от формулировки "не все в России поддержали решение комитета".

"Что они со мной делают: голос сел, а я хохочу до слёз. "Не все в России" - я считаю, этой фразой DW просто обязаны начинать свои новости. А то мы тут "все" строем ходим и песню одну поём, и вдруг плюрализм зашевелился в рядах. Шедевр, конечно, - написала официальный представитель МИД России в своем Telegram-канале. - Особенно учитывая, что поддерживаемая спонсорами этого СМИ "навальнистика" первая вцепилась в Муратова мертвой хваткой с криками "на кол его".

Напомним, Дмитрий Муратов и Мария Рессе стали лауреатами Нобелевской премии мира в 2021 году. Премию присудили за их усилия по защите свободы выражения мнений, которая является предварительным условием демократии и прочного мира.

Как ранее писал сайт kp.ru, пресс-секретарь премьер-министра России Борис Беляков заявил, что Дмитрий Муратов заслужил Нобелевскую премию мира своими человеческими качествами, профессионализмом, талантом и верностью убеждениям.

Беляков отметил, что отдельного упоминания заслуживает активное участие Муратова в благотворительной деятельности – он помогает больным детям.