Артемий Лебедев заявил, что после санкций СНБО Украины может "спать спокойно"

Артемий Лебедев Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российский дизайнер Артемий Лебедев с иронией прокомментировал введённые против него украинские санкции, отметив, что теперь может спать спокойно.

«Зая, теперь я могу спать спокойно», - написал российский дизайнер в Telegram-канале, прикрепив ссылку на новость о введении санкций.

Подписчики предположили, что «заей» Лебедев назвал президента Украины Владимира Зеленского.

Напомним, в минувшую пятницу, 21 января, украинский лидер ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). В перечень российских компаний, в отношении которых вводятся ограничения, вошли «Ленпромтранспроект», «Геоземстрой» и акционерное общество «Страховая бизнес группа». Ограничительные меры предусматривают блокирование активов – «временное ограничение» возможности пользоваться и распоряжаться имуществом или выводить активы за пределы Украины. Действовать санкции будут пять лет.