Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против российских компаний

Президент Украины Владимир Зеленский
Фото: REUTERS
В пятницу, 21 января, президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны о санкциях против нескольких компаний из России.
«Ввести решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 30 декабря 2021 года «О применении и отмене персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)», - говорится в указе лидера Незалежной, опубликованном на сайте офиса главы государства.
К документу прилагается перечень российских компаний, в отношении которых вводятся ограничения. Среди них, в частности, упоминаются «Ленпромтранспроект», «Геоземстрой» и акционерное общество «Страховая бизнес группа».
Среди прочего, санкции предусматривают блокирование активов – «временное ограничение» возможности пользоваться и распоряжаться имуществом или выводить активы за пределы Украины, действовать они будут пять лет.
Ранее сайт kp.ru писал, что в Незалежной ввели персональные санкции против российского дизайнера и известного блогера Артемия Лебедева.
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