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Политика22 января 2022 9:36

Путин обсудил с Пашиняном сотрудничество в ОДКБ

Президент России и премьер-министр Армении провели телефонные переговоры
Елена ГИЛЬМАНОВА
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Путин обсудил с Пашиняном сотрудничество в ОДКБ

Путин обсудил с Пашиняном сотрудничество в ОДКБ

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В ходе телефонных переговоров российский президент Владимир Путин обсудил с премьер-министром Армении Николом Пашиняном перспективы дальнейшего взаимодействия в рамках Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом в субботу, 22 января, сообщили в пресс-службе Кремля.

«С учетом текущего председательства Армении в Организации Договора о коллективной безопасности обсуждены перспективы дальнейшего взаимодействия в рамках ОДКБ», - говорится в заявлении пресс-службы.

Российский лидер также кратко рассказал премьер-министру Армении о ходе переговоров по гарантиям безопасности в Европе. Кроме того, стороны обсудили договоренности, зафиксированные в трехсторонних заявлениях лидеров Армении, Азербайджана и России. В разговоре также была отмечена целесообразность дальнейшей работы по линии сопредседателей минской группы Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

Напомним, 12 января Путин обсудил с Пашиняном ситуацию в Нагорном Карабахе.