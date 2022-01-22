Путин обсудил с Пашиняном сотрудничество в ОДКБ Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В ходе телефонных переговоров российский президент Владимир Путин обсудил с премьер-министром Армении Николом Пашиняном перспективы дальнейшего взаимодействия в рамках Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом в субботу, 22 января, сообщили в пресс-службе Кремля.

«С учетом текущего председательства Армении в Организации Договора о коллективной безопасности обсуждены перспективы дальнейшего взаимодействия в рамках ОДКБ», - говорится в заявлении пресс-службы.

Российский лидер также кратко рассказал премьер-министру Армении о ходе переговоров по гарантиям безопасности в Европе. Кроме того, стороны обсудили договоренности, зафиксированные в трехсторонних заявлениях лидеров Армении, Азербайджана и России. В разговоре также была отмечена целесообразность дальнейшей работы по линии сопредседателей минской группы Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

Напомним, 12 января Путин обсудил с Пашиняном ситуацию в Нагорном Карабахе.