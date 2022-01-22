Биткоин опустился до 35,1 тысячи долларов, обновив минимум с 24 июля 2021 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Курс биткоина за сутки подешевел на 9 процентов, и утром в субботу, 22 января, стоимость криптовалюты опустилась до 35,1 тысячи долларов, обновив минимум с 24 июля прошлого года.

Позже курс биткоина немного поднялся, криптовалюта торгуется по 35,5 тысячи долларов. При этом рыночная капитализация упала до 674 миллиардов долларов.

Напомним, накануне Центробанк предложил полностью запретить выпуск, майнинг и оборот криптовалют на территории России. Регулятор призвал внести изменения в законодательство страны и ввести запрет на организацию выпуска, обращения криптовалюты, на вложения финансовых организаций в криптовалюты, а также на использование российских финансовых посредников для осуществления операций с криптовалютами и на майнинг криптовалют. Вместе с тем Банк России не предлагает запрещать владение криптовалютами в российской юрисдикции, однако предлагает ввести штрафы за их использование при платежах для граждан и российских компаний.