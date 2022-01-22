В "Роскосмосе" оценили последствия отказа США выдать визу космонавту Чубу

Николай Чуб планировал прохождение подготовки в Космическом центре имени Джонсона. Фото: ЦПК

Отказ выдать визу в США Николаю Чубу угрожает безопасности полета российского космонавта на Международную космическую станцию (МКС). Об этом представителям СМИ рассказали в пресс-службе "Роскосмоса".

"Эта ситуация поставила под вопрос саму безопасность нахождения российского космонавта на МКС, а также безопасность американской части станции из-за неподготовленности российского космонавта в случае нештатных ситуаций", – цитирует сообщение ведомства РИА Новости.

Напомним, ранее источник РИА Новости сообщал, что США без объяснения причин отказали в выдаче визы российскому космонавту Николаю Чубу. Он планировал прохождение подготовки в Космическом центре имени Джонсона накануне своего полета на МКС весной 2023-го года. Этот вид подготовки, связанной, в частности, с изучением американского сегмента станции, должны проходить все российские космонавты.

Про Николая Чуба известно, что он был принят в российский отряд космонавтов в 2012-м году, на данный момент опыта полетов не имеет. Его вместе с опытным космонавтом Олегом Кононенко и другим новичком, Андреем Федяевым, включили в экипаж корабля "Союз МС-23", который направится на станцию весной будущего года.

Как ранее писал сайт kp.ru, глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин намерен запросить позицию руководителя NASA Билла Нельсона по отказу США в выдаче визы космонавту из РФ Николаю Чубу.