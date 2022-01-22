Разведка ЛНР сообщила о размещении Украиной ЗРК в Донбассе Фото: REUTERS

Украинские силовики разместили зенитный ракетный комплекс (ЗРК) "Оса" около подконтрольного Киеву села Дмитровка в Донбассе. Об этом в субботу, 22 января, сообщили в пресс-службе Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР).

"В нарушение третьего пункта дополнительных мер противник продолжает размещать вооружение и военную технику в населенных пунктах на подконтрольной Украине территории", - сообщил представитель пресс-службы оборонного ведомства ЛНР, отметив, что в течение прошедших суток разведка республики выявила ЗРК "Оса" около села Дмитровка.

Напомним, 1 января в ЛНР сообщили, что украинские военнослужащие заняли здание школы в подконтрольном Киеву селе Валуйское в Донбассе, а днем ранее в республике сообщили, что Народная милиция ЛНР зарегистрировала за неделю четыре случая глушения украинскими военными сигнала беспилотников Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Донбассе, отметив, что это необходимо для того, чтобы скрыть размещение вооружения, запрещенного Минскими договоренностями.