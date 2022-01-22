На Украине подняли панику после заявлений из Берлина о том, что Крым останется российским

МИД Украины потребовал опровержения заявлений ВМС Германии о невозможности вернуть Крым Фото: REUTERS

Высказывания командующего Военно-морскими силами Германии Кая-Ахима Шенбаха о невозможности возвращения Крыма под контроль Киева категорически неприемлемы, заявили в Министерстве иностранных дел Украины. Ведомство потребовало опровергнуть эти слова.

«Требуем от правительства Германии публичного опровержения высказываний командующего ВМС, которые подрывают суверенитет и территориальную целостность Украины, а также усилия по деэскалации ситуации в Европе», – сказано на сайте украинского МИД.

Как заявили в ведомстве, Крым может быть навсегда утрачен для Украины только «в воображении немецкого вице-адмирала». В МИД считают, что полуостров «непременно вернется благодаря настойчивым усилиям Украины и ее партнеров». Там также потребовали от Берлина объяснить, почему высказывания командующего ВМС Германии противоречат последовательной поддержке немецких властей Крымской платформы.

«Были особенно удивлены услышать сантименты господина Шенбаха о необходимости восстановления диалога с Россией в то время, как количество жертв российской агрессии уже превысило 14 тысяч, а более чем стотысячная армия России выстроилась вдоль украинской государственной границы. На Донбассе продолжают гибнуть люди от российских пуль, а Крым превратился в гетто прав человека и вооруженный до зубов авианосец, что представляет угрозу всему Черноморскому региону», – заявили во внешнеполитическом ведомстве.

Как писал сайт kp.ru, ранее глава Военно-морских сил Германии высказал мнение, что Крым никогда не вернется в состав Украины.