Зеленский намерен провозгласить "Акт объединения с Донбассом и Крымом"

Президент Украины Владимир Зеленский Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что, хотя Донбасс и Крым сейчас не принадлежат Украине, они "очень скоро, не через века" вернутся в ее состав и тогда будет провозглашен Акт об объединении с этими территориями. Об этом он говорил в ходе рабочей поездки в Запорожье. Трансляция велась на странице бывшего комика в Facebook.

"Примерно около века назад был провозглашен Акт объединения, когда объединились оторванные десятками лет друг от друга части Украины. Сейчас Донбасс и Крым, увы, оторваны от Украины. И к сожалению, уже давно – идет восьмой год. Я знаю, мы непременно будем вместе и убежден: очень скоро, не через века. И в Донецке, и в Крыму мы точно провозгласим новый Акт объединения и будем праздновать это каждый", - заявил Зеленский.

Напомним, Крым был присоединен к России после организованного в республике в марте 2014 года референдума, когда 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя выразили мнение о вхождении в состав РФ.

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