Зачем Зеленский сеет панику на Украине

Призывавший украинцев не паниковать президент Украины Владимир Зеленский сам ударился в панику. Фото: REUTERS

Призывавший украинцев не паниковать президент Украины Владимир Зеленский сам ударился в панику. По крайней мере, так в Незалежной расценили интервью своего главы государства американской The Washington Post, в котором Зеленский объявил, что Россия "оккупирует Харьков".

- Харьков, находящийся под контролем правительства Украины, может быть оккупирован. России нужен предлог: скажут, что защищают русскоязычное население. После оккупации и аннексии Крыма мы понимаем, что это осуществимо и может произойти. Но я не знаю, что они собираются делать, потому что это большие города. В Харькове проживает более 1 млн жителей. Это не будет просто оккупацией; это будет началом крупномасштабной войны, - Дословно процитировали Зеленского американские журналисты.

И что тут началось! Харьковчане стали немедленно "дякувать" благодарить своего президента. А "патриоты Украины" объявили его в том, что он устроил во втором по величине украинском городе настоящую панику.

Не добавила спокойствия и информация, что американское посольство готовит эвакуацию сотрудников своего посольства в Киеве, а члены их семей покинут Украину уже на следующей неделе. И это после того, как американские СМИ разогнали фейк, будто бы эвакуацией семей сотрудников занялось посольство России. Это уже становится традицией, когда американцы делают ровно то, в чем пытаются обвинить русских.

Мэр Харькова Игорь Терехов немедленно выступил с ура-патриотических позиций.

- Хочу успокоить харьковчан. Я могу сказать, что пока я харьковский городской голова, мы не дадим никому захватить Харьков, никакой России. Поэтому в Харькове всё будет спокойно, четко, и ничего здесь не будет, - заявил Терехов и патриотически закончил. – Все будет Харькив, все будет Украина!

Дело дошло до того, что пресс-секретарь Зеленского Никифоров вынужден был, аки Псаки у Байдена, выступить с расшифровкой заявлений своего начальника.

- Я думаю, что президент размышлял о том, если, допустим, будет эскалация, какой бы она могла быть. Это был просто пример, гипотетический сценарий. То есть он не имел в виду, что Харьков будет оккупирован, - объяснил Никифоров паникерам.

А известный политолог Владимир Корнилов и вовсе предположил, что Зеленского где-то на полпути между двумя пунктами его маршрутов подменили.

- Вспомните: всего два дня назад человек, представившийся президентом Зеленским (и вроде бы похожий на него внешне), призвал народ не поддаваться панике и не верить фейкам о грядущем «российском вторжении». Мало того, попросил прекратить паническую скупку гречки и спичек — мол, никто на Украину завтра не нападёт, - написал Корнилов в своем Телеграм-канале. - И вот сегодня выходит интервью в американской газете (причём анонсированное и официальным сайтом президента Украины), и в нём кто-то якобы под именем Владимир Зеленский озвучивает следующие месседжи: "Российское вторжение на Украину вполне возможно… Сотни тысяч жизней будут утеряны, Украина будет страдать… Россия, скорее всего, оккупирует Харьков".

- Согласитесь, не мог это произнести тот же человек, который призывал украинцев не паниковать. Просто если Зеленский в самом деле верит в возможность столь масштабной битвы с жуткими страданиями и утратой сотен тысяч жизней, то не может же он призывать украинцев не готовиться к таким страданиям, - продолжает Корнилов и резюмирует. - Просить людей не запасаться гречкой и спичками на случай такого катаклизма — это разве не преступная халатность? Или Зеленский верит в то, что страдать без еды и огня его согражданам будет легче?

Но вот здесь господин Корнилов может ошибаться. Почему бы, например, не принять в качестве версии, что нет никакой подмены или, тем более, двойников – паникера и патриота – а есть два состояния одного человека. Говорят, у расширяющих сознание разными химическими соединениями и всякими веществами так случается сплошь и рядом. Более того, эти состояния постоянно меняются в зависимости от наличия таких веществ в организме. И в одном состоянии человек готов на танк полезть голыми руками, чтобы у "Арматы" пушку вырвать из башни, а в другом скулит обиженным котенком и боится собственной тени.

Чем не версия? Как говорит пресс-секретарь Зеленского, "гипотетический сценарий". Зато все объясняет.

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