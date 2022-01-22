Госдеп США не планирует эвакуацию граждан с Украины Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Государственный департамент Соединенных Штатов распорядился начать эвакуацию семей дипломатов с Украины с понедельника, 24 января. В то же время РИА Новости со ссылкой на Госдеп сообщают, что Вашингтон не планирует эвакуацию своих граждан с Украины.

«Госдепартамент приказал семьям сотрудников посольства США на Украине начать эвакуацию из страны уже в понедельник», – написал в Twitter журналист телеканала Fox News Лукас Томлинсон, ссылаясь на официальные лица администрации США.

Как рассказали в Госдепартаменте, если власти США примут решение о вывозе семей дипломатов, то они не должны ждать, что их будут увозить на правительственных самолетах.

Как писал сайт kp.ru, накануне Bloomberg сообщил, что власти Соединенных Штатов не исключают эвакуацию семей американских дипломатов с Украины из-за стягивания Россией к своим границам военнослужащих. План Вашингтона предполагает возвращение семей дипломатов на родину в обязательном порядке. Те сотрудники, которые не выполняют особо важные для работы посольства США функции, могут вернуться домой по собственному желанию.