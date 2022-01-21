США рассматривают возможность эвакуации семей дипломатов с Украины Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти Соединенных Штатов не исключают эвакуацию семей американских дипломатов с Украины из-за стягивания Россией к своим границам военнослужащих, сообщил источник, знакомый с ситуацией.

По информации Bloomberg, план Вашингтона предполагает возвращение семей дипломатов на родину в обязательном порядке. Те сотрудники, которые не выполняют особо важные для работы посольства США функции, могут вернуться домой по собственному желанию. Приказ об обязательной эвакуации членов семей дипломатов может выйти в течение нескольких дней, говорится в сообщении.

Отмечается, что решение об эвакуации не подтверждает уверенность Вашингтона в «российском вторжении» на Украину. Как сообщил агентству один из чиновников Белого дома, США лишь планируют возможные действия «на случай непредвиденных обстоятельств в связи ухудшением ситуации с безопасностью».

Как писал сайт kp.ru, ранее президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон будет считать вторжением на Украину любое пересечение ее границы российскими войсками. В этом случае США будут готовы ввести санкции.

Тем временем государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен на переговорах в Женеве признал, что Россия размещает вооружение на своей территории.