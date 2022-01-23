Рамзан Кадыров заявил, что слова о семье судьи в отставке Янгулбаева не были угрозой Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава Чечни Рамзан Кадыров объяснил, что его пост в Telegram-канале о семье судьи в отставке Верховного суда республики Сайди Янгулбаева был не угрозой. Он заявил, что просто констатировал факты о возможных рисках последующего законного наказания.

"Мне сообщают, что Янгулбаевы воспринимают мой пост как угрозу. Я не угрожаю, а констатирую факты и последующее законное наказание", - написал в новом посте глава чеченской республики.

"Достаточно того, что Янгулбаевы призывают к терроризму и экстремизму, поддерживают его. Именно они, согласно слитой в сеть третьими лицами переписке, организовали нападение в Турции на бывшего сотрудника правоохранительных органов из ЧР", - пишет в посте Кадыров.

Он также добавил:

"Исходя из этого, я считаю, что их надо задержать, как того требует закон, и наказать".

Накануне Кадыров комментировал задержание жены бывшего судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева в Нижнем Новгороде. Как заявил политик, операция проводилась в полном соответствии с законом.

Изначально о задержании жены экс-судьи ВС Чечни Сайди Янгулбаева - Заремы Мусаевой - сообщила адвокат Наталья Добронравова.