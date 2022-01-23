Le Figaro сообщило о подготовке НАТО к войне с Россией в Прибалтике Фото: REUTERS

Газета Le Figaro опубликовала репортаж корреспондента Николя Барот с места учений НАТО в Прибалтике. В статье говорится, что альянс усиливает военное присутствие, готовясь к "конфликту" с Россией.

Отмечается, что в маневрах принимают участие французские и британские танки, бронеавтомобили, БМП, противотанковые снаряды и ракеты.

В статье автор пишет и о том, что российская сторона осуждает учения в данном регионе, но альянс же все реже заверяет Москву в оборонительном назначении НАТО.

Кроме этого, Барот пишет, что в Эстонии дислоцированы около тысячи военных из Франции и Великобритании. В марте на место британцев прибудут датчане, с подкреплением в виде фрегата.

Ранее МИД РФ, комментируя публикацию Госдепа США "Факты и вымысел: российская дезинформация по Украине", заявлял, что Штаты и НАТО запустили против России "токсичную" кампанию в ответ на предложения Москвы по гарантиям безопасности. А глава МИД РФ Сергей Лавров называл лживыми документы Госдепа о дезинформации со стороны России.