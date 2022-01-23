МИД Британии заявил о желании России посадить в Киеве "пророссийского лидера" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В МИД Великобритании считают, что руководство России рассматривает вариант приведения к власти на Украине лояльного по отношению к Москве правительства.

В частности, в ведомстве уверены, что правительство якобы может возглавить бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев. Об этом говорится в заявление МИД Британии.

- У нас есть данные, которые указывают на то, что российское правительство намерено посадить пророссийского лидера в Киеве ....Бывший украинский депутат Мураев рассматривается в качестве возможного кандидата, - сказано в тексте документа министерства.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказывала, что заявления Запада о готовящемся "вторжении" России на территорию Украины - это не что иное, как подготовка к собственным провокациям против Киева. Россия призывает западные страны прекратить антироссийскую кампанию вокруг этой ситуации.