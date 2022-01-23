Американский врач назвала самый распространённый симптом "омикрона"

Американский врач назвала самым распространённый симптомом "омикрона" Фото: Иван МАКЕЕВ

Комиссар Департамента общественного здравоохранения Чикаго Эллисон Арвадиа заявила, что у пациентов при заражении омикрон-штаммом коронавируса еще до получения положительного теста на наличие в организме инфекции может указывать боль в горле. Об этом сообщает NBC Chicago.

Врач уточнил, что именно этот симптом считается наиболее распространенным среди других, которые позволяют прогнозировать положительный тест на коронавирус.

- Мы определенно видим, что боль в горле является предиктором, - заявила специалист Арвадиа.

Накануне инфекционист Евгений Тимаков рассказывал, что при заражении штаммом коронавируса “омикрон" у заболевшего может наблюдаться как один симптом, так и комплекс признаков заболевания. Специалист пояснил, что новый штамм сопровождается различными клиническими проявлениями, а течение заболевания может быть разнообразным. Эксперт отметил, что “омикрон” может протекать как в виде насморка, так и в виде недомогания, наподобие головных болей или нарушения сна.