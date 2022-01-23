Sky: Борис Джонсон планирует отправить министра обороны на переговоры в Россию Фото: REUTERS

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон планирует в ближайшее время дать указание главе Минобороны страны Бену Уоллесу отправиться на переговоры в Москву, сообщает телеканал Sky News.

Предполагается, что глава британского правительства должен сказать Уоллесу о принятии предложения министра обороны России Сергея Шойгу провести переговоры в Москве.

Обсуждения будут касаться Украины, поскольку, по данным канала, Джонсон расценивает ситуацию на границе с Украиной как "в высшей степени опасную".

Незадолго до этого сообщалось, что Россия дала согласие на просьбу Соединенного Королевства о визите в Москву министра иностранных дел Великобритании Лиз Трасс. Цель визита и конкретные темы обсуждения сторон пока официально неизвестны. Встреча министров должна состоится в феврале 2022 года. Напомним, глава МИД Британии Лиз Трасс вступила в должность в сентябре прошлого года.