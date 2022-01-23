Гинцбург заявил, что "омикрон" не поможет выйти из пандемии коронавируса

Остановить пандемию поможет только вакцинация, уверен Александр Гинцбург Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Штамм "омикрон" не поможет выйти из пандемии коронавируса, так как очень быстро распространяется, в связи с чем увеличивается риск новых мутаций. Об этом заявил "Интерфаксу" директор Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, академик РАН Александр Гинцбург.

"Он нам не поможет выйти из пандемии по той простой причине, что чем больше он размножается и чем чаще он передается, тем с большей вероятностью могут возникнуть новые штаммы", - подчеркнул ученый.

По его словам, остановить пандемию поможет только коллективный иммунитет. Он должен составить 75-80%, уточнил Гинцбург.

Именно такую долю населения необходимо охватить вакцинацией за полгода, подчеркнул академик.

Как ранее писал сайт kp.ru, Гинцбург рассказал, что эффективность российской вакцины "Спутник V" против нового штамма коронавирусной инфекции "омикрон" составляет около 75%.