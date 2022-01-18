Гинцбург заявил, что эффективность «Спутника V» против «омикрона» составила около 75% Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Эффективность российской вакцины «Спутник V» против нового штамма коронавирусной инфекции «омикрон» составляет около 75%. Такое заявление во вторник, 18 января, сделал глава Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

«В тотальной популяции эффективность вакцины «Спутник V» по отношению к «Омикрону» протективная, составляет 75%. Если произошла ревакцинация ... «Спутником Лайт», то 100%-ная защита к «Омикрону», - заявил глава Центра имени Гамалеи во время XVI Международного конгресса по репродуктивной медицине с международным курсом эндоскопии в гинекологии.

Как писал сайт kp.ru, Гинцбург также сообщил, что Центр имени Гамалеи разработал тест-систему для выявления вируснейтрализующих антител к новому штамму «омикрон».

Напомним, накануне глава Центра имени Гамалеи заявил, что любой штамм коронавирусной инфекции, не только «омикрон», может стать «живой вакциной», если гражданин перенес заболевание. Однако как подчеркнул специалист, подобная «вакцинация» имеет свою цену. Речь идет о негативных последствиях, в том числе заражение может привести к смерти.