Экс-депутат Рады Мураев связал суждения МИД Британии о связях с РФ со стремлением закрыть телеканал "Наш"

Евгений Мураев / Фото: личная страничка в соцсети

Бывший депутат Верховной рады Украины Евгений Мураев прокомментировал заявление министерства иностранных дел (МИД) Британии, назвавшего его "пророссийским лидером", которого якобы желает привести к власти Москва.

"Мне трудно переварить эту глупость и чушь. Может быть, кто-то хочет закрыть еще один независимый телеканал", - заявил Мураев, имея в виду собственный телеканал "Наш".

Бывший депутат также напомнил, что уже четыре года находится под российскими санкциями, ему запрещен въезд в Россию, а активы его отца на территории РФ заморожены.

Как ранее писал сайт kp.ru, в МИД Великобритании заявили, что руководство России рассматривает вариант приведения к власти на Украине лояльного по отношению к Москве правительства. В качестве человека, который может его возглавить, британские дипломаты назвали именно Евгения Мураева.