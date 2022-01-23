Глава делегации РФ в Вене Гаврилов заявил, что Москва не потерпит провокаций в Донбассе

Россия не даст своих граждан в обиду, уверен Константин Гаврилов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Москва не потерпит нападения Киева и Запада на Донбасс, так как там находятся российские граждане, а РФ является одним из гарантов соблюдения минских договоренностей, заявил в эфире YouTube-канала "Изолента live" руководитель российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

"Все четко было сказано и предупреждено: мы терпеть не будем, когда будут атаковать наших граждан", - констатировал Гаврилов.

По его словам, вбросы в западных СМИ о якобы готовящемся нападении России на Украину – это всего лишь информационное прикрытие для лучшей позиции в переговорах и возможной провокации против РФ.

"Россия не позволит своих граждан обижать, а тем более, их убивать", - подчеркнул дипломат.

Как ранее писал сайт kp.ru, глава МИД России Сергей Лавров заявил о необходимости предпринять все меры для защиты граждан Российской Федерации, проживающих на Донбассе. Лавров отметил, что в этом регионе живут сотни тысяч россиян.

Лавров подчеркнул, что внутриукраинский конфликт должен быть урегулирован дипломатическим путем и Российская Федерация готова приложить к этому все усилия. В то же время министр отметил, что на возможные военные провокации со стороны Киева будет дан адекватный ответ.