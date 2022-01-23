Путин пообщается по телемосту с Олимпийской сборной России

Владимир Путин Фото: REUTERS

Российский лидер Владимир Путин на следующей неделе пообщается с Олимпийской сборной России. Беседа пройдет посредством телемоста. Об этом сообщает телеканал "Россия 1".

"Президент пообщается с олимпийцами по телемосту - так как спортсмены сейчас, перед соревнованиями, должны жить в режиме карантина", - рассказали в программе "Москва. Кремль. Путин".

Также в графике президента Российской Федерации на следующую неделю значится встреча со студентами. Она связана с приближением Татьяниного дня.

В расписании главы государства значатся и мемориальные мероприятия, приуроченные к годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

Кроме того, Владимир Путин планирует провести заседание совета безопасности России, а также несколько личных встреч и телефонных переговоров.

Как ранее писал сайт kp.ru, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о самочувствии главы государства после вакцинации от коронавируса. По словам официального представителя Кремля, Владимир Путин чувствует себя хорошо.