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Политика23 января 2022 12:20

Посольство России призвало власти Британии прекратить "глупые риторические провокации" вокруг Украины

Как отмечают дипломаты, внешнеполитическое ведомство Великобритании занимается разжиганием антироссийских настроений
Наталья СМИРНОВА
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В посольстве заявили, что внешнеполитическое ведомство Великобритании разжигает антироссийские настроения

В посольстве заявили, что внешнеполитическое ведомство Великобритании разжигает антироссийские настроения

Фото: REUTERS

Посольство России в Великобритании призвало британские власти прекратить эскалацию вокруг Украины. Вместо этого российская сторона предложила партнерам внести вклад в реальные дипломатические усилия.

"Решительно призываем Лондон прекратить глупые риторические провокации, весьма опасные в нынешней разогретой обстановке, и внести свой вклад в реальные дипломатические усилия по обеспечению надежных гарантий европейской безопасности", - говорится в сообщении российской Дипмиссии, опубликованном РИА Новости.

Как отмечают дипломаты, внешнеполитическое ведомство Великобритании занимается разжиганием антироссийских настроений - например, обвиняя Россию в якобы готовящемся нападении на Украину или в том, что Москва будто бы хочет привести к власти в Киеве пророссийского лидера. Последнее предположение дипломаты назвали "анекдотичным".

Как ранее писал сайт kp.ru, России грозят санкции не только в случае гипотетического вторжения на Украину, но и в случае, если Британия решит, что осуществляется попытка привести к власти "пророссийских политиков". Об этом заявил министр юстиции Великобритании Доминик Рааб.