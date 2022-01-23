Британия пригрозила России санкциями за "марионеточный режим" на Украине

Великобритания готовит пакет санкций против России на случай смены власти в Киеве на "пророссийскую" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

России грозят санкции не только в случае гипотетического вторжения на Украину, но и в случае, если Британия решит, что осуществляется попытка привести к власти "пророссийских политиков". Об этом заявил министр юстиции Великобритании Доминик Рааб телеканалу Sky News в воскресенье, 23 января 2022 года.

"Россия столкнется с серьезными последствиями, если попытается вторгнуться на Украину, а также установить марионеточный режим", - подчеркнул Рааб, заявив, что уже готовится пакет "экономических и финансовых рестрикций".

Как ранее писал сайт kp.ru, в МИД Великобритании заявили, что руководство России рассматривает вариант приведения к власти на Украине лояльного по отношению к Москве правительства. В качестве человека, который может его возглавить, британские дипломаты назвали бывшего депутата Верховной рады Украины Евгения Мураева.

Напомним, Великобритания не исключает введения против России "ядерного варианта" санкций, включающего в себя отключение от международной межбанковской системы от SWIFT, а также меры против "Северного потока 2".