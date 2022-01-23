Папа Римский предложил провести День молитвы за мир из-за ситуации вокруг Украины

Папа Римский Франциск Фото: REUTERS

Папа Римский Франциск предложил верующим провести День молитвы за мир, чтобы остановить эскалацию ситуации вокруг Украины. Обратить свои мысли в сторону безопасности страны понтифик предложил в среду, 26 января.

Как отметил Папа Римский в ходе традиционной воскресной проповеди 26 января, он с большой обеспокоенностью следит за ситуацией вокруг Украины. Рост напряженности вокруг страны грозит также безопасности европейского континента, считает он.

"Призываю всех людей доброй воли молиться Всевышнему, чтобы каждое действие и политическая инициатива служили больше человеческому братству, а не личным интересам. Учитывая нынешнюю напряженность, я предлагаю 26 января провести День молитвы за мир", - цитирует понтифика ТАСС.

Как ранее писал сайт kp.ru, посольство России в Великобритании призвало британские власти прекратить эскалацию вокруг Украины. Вместо этого российская сторона предложила партнерам внести вклад в реальные дипломатические усилия.